Eesti Panga presidendivalimise avapauk tõi kandidaadi, keda ei osanud oodata peaaegu mitte keegi. Liiguvad sahinad, et veel nädal-kaks varem ei teadnud Swedbank Eesti peadirektor Robert Kitt vist ka ise, et ta hakkab kõrgele postile pürgima.

Erinevalt kahest teisest kandidaadist, Eesti Panga asepresidendist Madis Müllerist ja rahandusministeeriumi asekantslerist Märten Rossist, kes on olnud samuti keskpanga asepresident, tuleb Kitt nii-öelda põllult. On ta ju neist kolmest ainus, kes on töötanud kogu aeg erasektoris – praegu Eesti suurima panga juhina.