Laine Randjärvega on natuke teine lugu. Kas tema riigikokku sisse saaks, ei ole sada protsenti kindel. Harju- ja Raplamaal neljas, üldnimekirjas 23. Häältevõtjana on Randjärv kunagi olnud ühes liigas Ansipi ja Savisaarega, aga see aeg on möödas. Pealegi on Eesti Kontserdi juhikohast ilmajäämise saagal kindlasti Randjärve eeldatavale häältesaagile oma mõju, ilmselt mitte positiivne. Randjärv ise aitas kogu jandi käigus oma maine lammutamisele tublisti kaasa, edastades vastukäivaid ja segaseid sõnumeid. Samas oli selles loos kulisside taga toimuvat mängu rohkem kui avalikult nähtavat, nii et kokkuvõttes on isegi raske öelda, kas Randjärvele tehti poliitiliselt ära või sai talle saatuslikuks liiga suur ja ettevaatamatusele kalduv suu ja oskamatus läbirääkimisi pidada. Nii või teisiti, üle kümne tuhande eurose hüvitise võib ta riigikogust lahkudes kaasa võtta. Hüvitise võib saada ka Siim Kallas vallavanema kohalt lahkudes. Igati kasulik diil.