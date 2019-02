Mees Katari lipuga. Foto on illustratiivne.

1990. aastate keskel ringles välispoliitikahuviliste seas lõbus mõistatus: millised on pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist maailma kaks kõige võimsamat riiki? Vastus: Ühendriigid ja Katar.

Teisisõnu on riigi, mille põliselanikkond ulatus toona umbes 150 000 inimeseni, ülisuured ambitsioonid juba ammu teada olnud.

Tänapäeval ei ole Katari mõju enam mõistatus. Seda on tunda kõikjal Claridge’i hotellist Paul Gauguini maalini «Quand te maries-tu?», al-Jazeerast 2022. aasta jalgpalli MMini, häkkimiskatsetest pistiseskandaalideni.

Valitsus on värve tagasi hoidmata hoidnud välissuhteid tasakaalus, mida sümboliseerivad ühelt poolt hiiglaslik al-Udeidi õhuväebaas, mida pruugivad peamiselt Ameerika väed, ja teiselt poolt Katari-Türgi ühendatud väejuhatus.

Osaliselt on nii silmapaistev saavutus võimalikuks saanud ainulaadse rikkuse tõttu, mis otse valgub maa tillukese elanikkonna kätte (nüüd on põliselanikke pisut üle 300 000 ehk umbes üks protsent Šanghai elanikest). Hiiglaslik Põhja maagaasimaardla tagab riigi kodanikele (erinevalt palju arvukamast välismaalaskonnast) sissetuleku umbes 500 000 USA dollarit inimese kohta, mida on ligikaudu viis korda enam kui rikkuse poolest teises riigis Luksemburgis.