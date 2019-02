Ajaleht Times avaldas oma Brüsseli korrespondendi artikli olukorrast Belgia Kongos. Artiklis konstateeritakse, et «aafriklaste arreteerimine jätkub». «Leopoldsville’i piirkonnas jätkab politsei oma operatsioone aafriklaste kvartalites,» kirjutab korrespondent. «Tyssville’is puhkeb ajuti rahutusi... Arvatakse, et rahutused on puhkenud ka Stanleyoille’is.»

Times konstateerib, et on nurjunud katsed seletada rahvuslikku vabadusliikumist Belgia-Kongos «kommunismi sisseimbumisega». Ajalehe teatest nähtub, et sellel asumaal toimuvate sündmuste tõeliseks põhjuseks on asjaolu, et «paljud aafriklased tahavad sõltumatust, mis nende arvates tähendab võrdsete poliitiliste õiguste saamist ja üheõiguslust riigiteenistuse kõigile ametikohtadele pääsemiseks. Nad taotlevad resoluutselt liikumisvabadust, ühiskondlikesse organisatsioonidesse koondumise vabadust ning usu- ja trükivabadust.»