Haabersti linnaosas pakkus kaabellevi teenust kaks firmat: Tallinna Kaabeltelevisioon (TKTV) ja STV. Suuri investeeringuid nõudev valdkond vajas ka kliendibaasi laiendamist. Kuna puudus seadus, mis reguleeriks kaabellevi ja millest teenusepakkujad oleks juhindunud, tegutseti oma äranägemise järgi. Juhtus nii, et paigaldati omi kaableid ja võimendeid kortermajadesse, arvestamata teiste operaatoritega, ning sageli häiriti nii konkurendi klientidel telepildi kvaliteetset vastuvõttu. Sellisest konkurentsist sündis tüli, mis viis ekstreemsete aktsioonideni, mis ei meeldinud ei klientidele ega teenusepakkujatele. Kui 19. detsembril TKTV emafirma AS Levicomi volitusel hakkas Õismäel AS Kevadjuga teise operaatorfirma, STV kaableid lahti ühendama, läks lahti nn kaablisõda. Seda tehti neis majades, kus juba olid paigaldatud TKTV kaablid, ning teise operaatori lisanduvad kaablid põhjustasid häireid TKTV pakutavas telepildis. TKTV pidas STV tegevust ebaseaduslikuks. STV, kellele heideti ette ka autoriõiguste eiramist, pidas aga konkurentide sellist tegevust omavoliks. Õli valas tulle järgmisel päeval STV magistraalkaabli lõhkumine, mistõttu jäid nüüd nende kliendid telepildita. Kohe järgnes TKTV fiiberoptilise kaabli läbilõikamine ja uued probleemid. Omavahel üritati saavutada kokkulepet, kuid juba paari päeva pärast oli uued katkestused. Politsei sai kaebusi mõlemalt poolelt.