Ajal, mil uurivad ajakirjanikud on ühendanud jõud üleilmastunud kuritegevuse ja korruptsiooni paljastamiseks, on kohtu- ja korrakaitsesüsteemid jäänud suurel määral riiklikuks. Korrakaitseorganid peaksid haarama innukalt kinni ajakirjanduse pakutavatest juhtniitidest ning ise kiiresti looma sellist laadi rahvusvahelised võrgustikud, mida praegu võib korralikult viimistletud kujul nautida organiseeritud kuritegevus, kirjutavad 2017. aastal autopommiplahvatuses ema Daphne, Malta ajakirjanik ja korruptsioonivastane aktivist, kaotanud Matthew, Andrew ja Paul Caruana Galizia.

Ajal, mil üleilmastunud kuritegevus ja korruptsioon jätkuvalt murendavad meie vabadust ja julgeolekut, näitavad nende teed palistavad ajakirjanike laibad meile äärmise selgusega, kuidas me peame reageerima. See ei puuduta ainuüksi ajakirjandust, vaid ka korrakaitset ja ühiskonna nägu, milles me tahaksime elada.