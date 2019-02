Teatrile on korduvalt ennustatud peatset kadu. Eriti kõlasid need hoiatused kino tekke järel, siis uuesti televisiooni ilmudes. Kuid teater ei ole oma positsioonidest loobunud, vaid otse vastupidi, on muutunud üha populaarsemaks. Nii leiab igas suuremas Venemaa linnas – Moskvas, Peterburis, Novosibirskis, Jekaterinburgis – kümneid ja kümneid teatreid ning paljud neist on õhtust õhtusse publikut täis. Nähtavasti on iha elava suhtlemise järele meie virtuaalsus­sajandil aina süvenenud.