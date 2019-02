Illustratsioon Orwelli teosele 1984. Pilt on illustratiivne.

Ärge unustage, et vahendiks kaosemaailma vastu on tõejanu, manitseb Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Rein Ruutsoo.

Et küsimus tõest ning selle kasutamisest ikka ja jälle poliitikategemises oluliseks muutub, on juba kodeeritud nii tõe kui ka võimu loomusesse. Pole ju nõndanimetatud tõepretensioon ainult tõese maailmapildi saamise ning loomise akadeemiline küsimus. «Tõesuse» probleemi sõlmitusse haakuvad igapäevased tõdemused, mis suunavad meie moraalseid valikud. Näiteks valikud hea ja halva vahel. Tõesed valemid olevat ka ilusad, sest esteetilistele väärtustele omistatakse ka ülendavust ja muud sellist.

Immanuel Kant rääkis kolmest inimese tõevajadust kandvast küsimusest. Esiteks, mida võib inimene maailma kohta teada saada, teiseks, kuidas ta peab elama, ja kolmandaks, mida on tal loota sellelt maailmalt, kuhu ta (ühte teist sõnavara pruukides) on n-ö paisatud. Need kolm küsimust võib kokku võtta küsimuseks inimese olemuse kohta.