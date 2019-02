Eestis on aastaid suureks probleemküsimuseks olnud eesti ja vene kogukondade eraldatus. 25 aastat on püütud neid liita, ometi on küsimus siiamaani terav. Ilmselgelt mõjutab eraldatus tugevalt Eestit üleüldiselt, kahjustades riigi terviklikkust, põhjustades heaolu kasvu aeglustamist ja ebavõrdsust. Selle juur asub haridussüsteemis ning vältimatuks lahenduseks on üleminek ühtsele eestikeelsele haridussüsteemile.