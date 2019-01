Pilt on illustreeriv. FOTO: Akiyoko Yokoyama/Panthermedia

Kuula artiklit

Me elame ajal, mil esimesed nõuandjad tervisekaebuste korral on dr Google ja sotsiaalmeedia. See, kui inimene pöördub endale pandud «diagnoosiga» perearsti poole, pole iseenesest halb – nii mõnigi arst on tänu patsiendi südikusele palju kiiremini raske haiguse jälile jõudnud. Kuid see, kui inimene diagnoosib endal või oma lapsel Facebooki grupi juhendamisel raskemetallimürgistuse ning hakkab seda uuringuteta tootega iseseisvalt ravima, võib kaasa tuua ohtlikke tagajärgi.

Sotsiaalmeedias on kõigil võimalik sõna võtta ja oma tõde levitada. Nii päris ekspertidel kui ka inimestel, kes õhutavad lihtsameelseid ohtlike eksperimentidega oma tervist kahjustama – ise selle pealt raha teenides. Tänasest lehest saab lugeda, kuidas turule on jõudnud uus «imeravim» TRS Advanced, mida propageeritakse taas Facebooki grupis. TRSi meditsiiniline näidustus ja toksilisus on teadmata, ent ometi soovitatakse seda agressiivsetest kõrvalnähtudest hoolimata nii rasedatele, väikelastele kui ka imetavatele emadele.

Inimesed ei mõtle alati kuigi kriitiliselt ja tahavad uskuda imelisse paranemisse. Nii ongi tihti piisavaks tõendusmaterjaliks võhivõõraste kiitvad kogemused sotsiaalmeedias. Isegi kõrvalnähud, nagu näiteks ninaverejooks, oksendamine, punetavad silmad või kõhuvalu ei pruugi häirekellasid lööma panna – rohtudel on ju alati mingid kõrvalnähud!

Nii kaua kuni leidub inimesi, keda ei huvita uuringutulemuste ootamine ja kes parema meelega diagnoosivad ja ravivad end ise, tuleb säärased Facebooki grupid sulgeda. Terviseamet pani septembris kinni MMSi grupi. Ainet müüakse põranda all küll edasi ja samamoodi läheks ka TRSiga, kuid ikkagi on see väike võit.

Ka riik ei tohiks teadmistepõhise lähenemise väärtustamise suhtes vastukäivaid signaale anda. Facebooki lehekülje «MMS tapab tervist» algataja Merlis Nõgene on kirjutanud, et praegu on meil riiklikud PRIA toetused esoteerikakeskustele, Tallinna haridusameti juures tegutseb allasutus, mille õppekava koosneb suuresti nõiakunstist, omavalitsused organiseerivad rahvamajades kohtumisi selgeltnägijatega jne.

Inimesed ei mõtle alati kuigi kriitiliselt ja tahavad uskuda imelisse paranemisse.

Samuti tuleb meediaväljaannetel jätkuvalt rõhutada: usaldage musta kassi ja pealiku vihmatantsu asemel nüüdisaegset teaduspõhist meditsiini.

Samas tuleb inimestest aru saada – elame ajastul, mil meditsiin astub edasi seitsmepenikoorma saabastega. Tänapäeval on võimalikuks saanud palju sellist, millest võis kümme aastat tagasi unistada. Kakskümmend või enam aastat tagasi tundus aga nii mõnigi tänapäeva arstiteadusele iseenesestmõistetav lahendus ulme või maagiana.