Alanud aastal peaks eri tüüpi haridusasutuste koostöö muutuma tihedamaks ja luuakse täiendavaid võimalusi, et kujundada igale õppijale sobivaim õpitee, on kirjas riiklikes dokumentides. Kui kaugel on tegelikkus ideaalist? Juurdlust viisid läbi asjatundjad: Tartu Poska gümnaasiumi direktor Helmer Jõgi, Tartu kutsehariduskeskuse direktor Tõnis Lukas, Tartu kunstikooli direktor Kadi Kreis ja Võrumaa kutsehariduskeskuse direktor Tanel Linnus.

Viimastel aastatel välja pakutud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatused, aga ka mitmesugused määrused, mis reguleerivad õppetöö korraldust ja turvalisust, ei ole Paikuse põhikooli direktori Aare Külaotsa hinnangul rakendatavad ega aita kuidagi kooli ees seisvaid probleeme lahendada. Põhjuseks on asjaolu, et last käsitletakse nendes väljakujunenud isiksusena, kellel on vastutustunne ning kelle soovid, huvid ja õigused on primaarsed. Nii tulebki välja, et näiteks eelnõu, mis peaks aitama reguleerida koolipäeva pikkust ja korraldust, aitab kaitsta õpilast kooli ja õppimise eest. Selle eelnõu vastuvõtmisega paistab väga kiire olevat.