Kas sünnipäraselt tarku juhte on üldse olemas? Ma arvan, et on küll võimekaid otsustajaid, kes kiiresti vajaliku kogemuse on omandanud või on omandamas. Kuid neid on küllalt vähe ning neid pole kerge ära tunda. Seega pole ka tõenäoline, et riigikogusse saanud meistersportlased, väejuhid, muusikud ja inimeste lõbustajad, kes on erakondade peibutuspartideks olnud, iseenesest kohe riigiasjade ajamise tarkust omavad.