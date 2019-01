Rändeküsimusest on saanud üks tulisemaid küsimusi nii terves Euroopas kui ka meil siin Eestis. Kuid milline on Euroopa Liidu tegelik roll meie piirikaitses?

Euroopa Liidu piiririigina on Eesti jaoks oluline, kas ja kuidas aitab riikidevaheline koostöö meil paremini kontrollida oma välispiire ning takistada nõnda illegaalsete immigrantide, salakaubavedajate ning terroristide sisenemist Euroopa Liidu territooriumile – selle lõunapiiril kui ka siinsamas idapiiril. Mida saaksid liikmesriigid teha, et koostööd veelgi tõhustada ning tagada selle, et piirid peaks nii idas kui lõunas?