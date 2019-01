Jevgeni Ossinovski FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Eesti teadlased on saavutanud maailmas edu, ent järgmisele tasemele jõudmiseks peab tegema julgeid otsuseid. Järgmisel valitsusel on kaks kuldaväärt võimalust, aga ka üks tõsine oht, kirjutab SDE esimees Jevgeni Ossinovski.

Eesti väiksust ja ressursinappust arvestades on meie teadlaskond teinud erakordset tööd – Eesti teadus on maailmas konkurentsivõimeline ja meie teadlaste mõjukus kõrge. Sellest annab tunnistust teadlaste edukas tegevus rahvusvahelistes uurimisrühmades, aga ka Eesti riigi edu rahvusvaheliste teadusprojektide taotlemisel. Aasta-aastalt on kasvanud kõrgetasemeliste publikatsioonide hulk ja teadlaste autoriteet. Jüri Allik ja Kalmer Lauk on välja toonud (PM 21.03.2018), et meie teadlaste töö kuulub nii viitamiste kui tippartiklite proportsiooni arvestades maailma esikümnesse.