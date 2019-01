Ott väidab, et ÜI on eelkõige «mõjutusasutuse esitamine teadus­asutusena», sest instituuti «ei saa nimetada instituudiks ja seal ei tegeleta sotsioloogilise uurimistegevusega», sest ühingu nimekirjas on politoloog, ajaloolane ja usundiloolane. Tegemist ei olevat uurimisasutusega, vaid paremkonservatiivse mõjutusrühmaga.

Esmalt, Ühiskonnauuringute Instituut ei ole algusest peale soovinudki esitleda ennast teadusasutusena ning instituudi kodulehel on selgelt kirjas, et ollakse «mõttekoda, mille eesmärgiks on selgitada välja Eesti inimeste arvamusi ühiskondlikult olulistel päevakajalistel teemadel ning neid laiemalt tutvustada. ÜI missiooniks on kajastada laiapõhjaliselt Eesti inimeste väärtushinnanguid.» Tegevuses kasutatakse ekspertide ja teadlaste abi. Üldjuhtumil anname oma andmeid kasutamiseks tudengitele ja teadlastele uurimistöödeks, kellelt eeldame küll ÜIle viitamist.