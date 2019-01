Mitte ükski vandenõudega seotud dokument ei ole nii läbi uuritud kui Siioni tarkade protokollid. Sellegi poolest on Mihhail Lotmani meelest siin veel mitu lahtist otsa. Seminaril «Siioni tarkade protokollide müsteerium» avab Lotman Siioni tarkade protokollide loomise ja publitseerimise lugu, samuti autorsuse probleemi ja dokumentide eesmärke.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba akadeemia on möödunud aasta algul asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.