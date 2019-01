Soome-Eesti tunneliprojekt liigub hooga edasi. Soomes on valminud keskkonnamõjude hindamise programm. Eestis on esitatud taotlused hoonestusloa ja planeeringu menetluste algatamiseks.

Rahastus uuringuteks ja projekteerimiseks on olemas. Jaanuari alguses külastas maailma suurim taristuehitusettevõte meie peaministrit, et kinnitada valmisolekut ehitada tunnel arendaja pakutud ajakavas. Uudiseid on tulemas veelgi.

Suur töö on tehtud, aga palju on veel teha. Vaja oleks ka rohkem avalikku arutelu. Postimees tõstatas 22. jaanuaril tehissaare asukoha küsimuse, mis kindlasti väärib arutelu. Samas on Eestis hakanud levima mõned seisukohad, mis on hakanud elama oma elu ning mis vajaksid kummutamist.