Eesti 200 on siiani lähtunud põhimõttest, et me põhimõtteliselt ei vasta teiste erakondade ründavatele arvamusartiklitele. Aga kuskil on hea maitse piir. Viimasel ajal ei nihuta hea maitse piire enam mitte EKRE, vaid tema kehvem vend Isamaa, kirjutab Eesti 200 juhatuse aseesimees Meelis Niinepuu vastuseks Juhani Jaegeri arvamusloole «Eesti 200 on pettumus».