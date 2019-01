Miljonid televaatajad nägid, kuidas 72 sekundit pärast kosmoselaeva starti lõi taevas helendama hiigelsuur tulelaik. NASA esindajad teatasid pressikonverentsil, et moodustatud on õnnetuse uurimise erikomisjon.

Teade vapustas ameeriklasi. Hingevaluga mõeldi meeskonnaliikmete hukkumisest. Meeskonna üks naisi polnud kutseline astronaut. See oli C. Macoliff, New Hampshire'ist pärit kooliõpetaja, kes valiti meeskonda paljude konkurentide hulgast. Teine hukkunud naine oli astronaut, kes oli varem ühe kosmoselennu kaasa teinud.