Lugedes iga päev Briti ajakirjandust ja evides mõnd briti tuttavat, on mul sellest rahvast järjest enam kahju. Ja ma ei räägi Brexiti tagajärgedest, vaid sellest, kuidas üks maailma suurima heaolu ja jõukusega rahvaid on jõudnud tõelise ühiskondliku vennatapusõjani.

Suurbritannia ei ole ainus arenenud riik, kus käimas verbaalne Lõuna-Sudaan ning avalikult üksteisele öeldavad inetused võtavad aiva võikamaid vorme. Donald Trump on löönud lõhed ameeriklaste vahele. Emmanuel Macroni isik tõi 11. nädalavahetust järjest Prantsusmaal tänavatele nn kollased vestid, kes lõhuvad teiste ärisid ja kelles mõni on ise politsei kummikuulide tõttu silmast ilma jäänud.

Ma ei tea, kes ja kuivõrd suudaks rahustada meie ajastu konfliktset vaimu, ilma et see kumuleeruks suureks vihaplahvatuseks. Aga ma ei kahtle, et meist igaühel on võimalik pehmendada vihalaineid enese lähiümbruses.