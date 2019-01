Kümnetest kohtulahenditest leiab arvukalt õigusemõistjate seisukohti parkimiskorralduse eri aspektide kohta. Paljud neist on ajas ja eri kohtuastmetes muutunud. Ehk on lõpuks käes aeg, et meie seadusandja kujundaks selge ja kõigile arusaadava seisukoha parkimisteenuse juriidilise raamistiku kohta? Kasutajate arvust, kasutussagedusest ning parkimise vältimatusest tervishoiu- ja haridusasutuste või ametkondade juures paistab, et parkimisäri on mahult ja olemuselt palju suuremat majandushuvi pakkuv nn üldhuviteenus, kui seda on näiteks post.