Kõige suurema arenguhüppe kõrghariduse rahvusvahelistumises on teinud Saudi Araabia, Venemaa ja Kanada. Väga kiire arenguga on viimastel aastatel olnud ka Hiina, Ukraina ja Araabia Ühendemiraadid. See tähendab, et senistest üliõpilaste saatjariikidest hakkavad saama tudengite vastuvõtjad, kes positsioneerivad end rahvusvahelise kõrghariduse teenusepakkujatena.