Statistika on kõva sõna. Martin Ehala esitatud kiusamisfaktide («Väärkohtlemine on ületamas õpetajate taluvuse piiri», PM 22.01) vastu on raske vaielda ja ehk ei peagi. Vaatame siis peeglisse, kuidas on juhtunud nii, et otsime ja ootame kooli õnnelikke autoriteetseid õpetajaid, kes suudaksid teha õppimisest naudingu, ent peame rääkima õpetajaskonnast kui suurimast koolikiusamise ohvrist. Aga me peame sellest rääkima.