Meielaadne proportsionaalne tulumaks on eranditult endistes nõukogude liiduvabariikides ja mõnes vaeses Ida-Euroopa riigis. Kaasa arvatud mõnes paranoiapiirkonnas nagu Transnistrias ja Lõuna-Osseetias. Kas see on seltskond, kellega Eesti tahab vaimselt või maailmavaateliselt samastuda? küsib Keskerakonna ridades riigikokku kandideeriv Tartu Ülikooli majandusteooria dotsent Viktor Trasberg.

Kas olete tähele pannud, kes räägivad Eestis maksudest. Need on poliitikud, meediategelased ja ettevõtjad, kellel on mingi konkreetne oma asi ajada. Keda pole aga näha – need on Eesti majandusteadlased. Kuna tegemist on teemaga, kus tuleb teatud mõttes poliitiline pool valida, siis parem las olla. Üheks selliseks tabuteemaks on kujunenud ka indiviidi tulumaks.