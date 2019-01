Süüdistada meie meediat tervikuna kallutatuses oleks ebaõiglane: erinevad «ajakirjandusleerid» peegeldavad enam-vähem kõiki arvamusi, aga jah, tollesamuse kohustusliku elemendiga. Kas tegemist on mingi psühholoogilise nähtuse või lihtsalt parasiitsõnaga, nagu «eks ole», «noh» või «OK», polegi tähtis. Kuid Delfi hiljutine pealkiri «Kellest koosneb EKRE? Liikmeteks on naisi klohminud mehi, ohvreid vereloiku peksnud sadiste, narkoärikaid, roolijoodikuid» (venekeelses versioonis lisati pealkirja ka pedofiilid) on ju lausa vikipeediline. Paljud piirduvadki ammendava sildi lugemisega ja kohkuvad: üheksa tuhat vägivaldset sadisti, narkoärikat ja roolijoodikut on ju jõle jõuk, miks nad kõik veel trellide taga ei ole.