Sõidujagamine on tõeliselt vinge. Ja Eesti riik on väga vinge, et ta Taxify- ja Uberi-sugused vahendajad turule on lasknud. Igaüks, kel auto korras ja kuritegude register puhas, võib olla taksojuht – igas mõttes suurepärane!

Ent praktika näitab, et on puudujääke, mille lahendamiseks tuleb astuda konkreetseid samme. Kui sõiduvahendusäpid pole suutnud ise tagada, et nende pakutavad autod ka tegelikult nõuetele vastavad, kõik nõutavad dokumendid on korras ja maksud tasutud, siis peabki riik sekkuma ja korra majja lööma. Me tahame sõita turvaliselt, me tahame võrdset konkurentsiolukorda. Facebooki juht Mark Zuckerberg väitis veel mõne aasta eest, et ei vastuta mitte kuidagi selle eest, mida kasutajad tema keskkonda postitavad. Pärast Venemaa trollide, vaenuõhutajate, lasteporno sõprade ja terroristide tegevuse ilmsikstulekut Zuckerberg enam nii ei räägi. Aeg on ka sõiduvahendajatel aru saada, et nad peavad hakkama vastutama selle eest, mida Eesti rahvale vahendavad.