Eesti on valinud sellise tervishoiukorralduse, kus igal inimesel on oma perearst, kes annab nii plaanilist kui ka erakorralist arstiabi, perearstikeskused on avatud tööpäeviti ning töövälisel ajal saab inimene abi erakorralise meditsiini osakondadest (EMO), mis asuvad haiglate juures.

Inglismaal on perearstikeskused avatud tööpäeviti 8.00–18.00, kuid 18.00–8.00 ja nädalavahetustel võtab valve üle valvekeskus, kuhu võivad kõik pöörduda oma murega. Rootsis töötavad perearstikeskused tööpäeviti tööaegadel, aga linnades on üks valvekeskus, kuhu inimesed saavad pöörduda töövälisel ajal, aga ka sinna pöördumiseks on vaja ennast registreerida. Soomes ja Taanis on tervisekeskused, kus plaanilisi haigeid teenindatakse üldjärjekorras etteregistreerimisega, aga lisaks on üks-kaks valvearsti, kes tegelevad erakorraliste haigetega. Töövälisel ajal töötavad piirkondlikud valvekeskused, mis asuvad enamasti haiglate juures.