Muidugi on kena, et Rootsi sai endale valitsuse. Mis riik see on, kellel pole valitsust, igal normaalsel riigil peab olema valitsus! Kuigi neil on omast käest võtta lisaks rootsi kunn, kes oma alamate üle valvab, on ikkagi valitsus see, kes näitab – kas riigis valitseb demokraatia (mida iganes selle all ka mõeldakse) või mitte.