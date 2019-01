Erakondade majandusprogrammid on täis loosungeid: lubatakse kõrgemat palka, madalamaid makse, suuremaid toetusi. Mis on aga need juurküsimused, mille ees uus valitsus end kevadel leiab ja mille lahendamisest sõltub Eesti majanduse käekäik järgmistel aastatel tegelikult?

Kindlasti peaks uue valitsuse üks olulisemaid ülesandeid olema leevenduse otsimine aina kuumenevale olukorrale tööjõuturul. Kiiresti kasvavad palgad on vähendanud ettevõtete kasumlikkust ja hakanud ohustama Eesti konkurentsivõimet välisturgudel. Hõive määr on jõudnud ajaloolisele kõrgtasemele, mis tähendab, et töökäte juurdeleidmine riigi seest on peaaegu võimatu. Mõningast leevendust pakub veel töövõime reform, kuid selle mõju ei ole järgmistel aastatel enam väga suur. Vajadus võõrtöölisi teistest riikidest sisse tuua on läinud üha aktuaalsemaks.