Keskerakondlase Jaanus Karilaiu juhitud riigikogu õiguskomisjoni kiri on nagu elutuppa roninud elevant. Sellest ei ole võimalik mööda vaadata ega öelda, et see pole tähtis.

Mõned analüütikud on varemgi öelnud, et Eesti pangandusest ei saanud käia läbi sajad miljardid musta raha nii, et riigi poliitiline ladvik sellest ei teadnud. Aga nüüd on see päevavalgel. Riigikogu õiguskomisjon, mille liikmeist keegi ei julgenud vastu hääletada – reformierakondlased jäid erapooletuks – ütleb nüüd välja, et aastail 2007–2014 rahapesu tõkestamise ülesannet täitnud riiklikud struktuurid ei toiminud tõhusalt. Ning mõni rida hiljem esitab ka ühe võimaliku põhjuse: «See omakorda võib olla seotud korruptsiooniga, mis rahapesu suurest kasumlikkusest tulenevalt võis tõmmata ligi nii finantssektori kui õiguskaitseorganite töötajaid. Ei saa välistada ka poliitilist korruptsiooni.»