Kui ma tööasjus Rootsis käin ja vahel taksot kasutan, sõidutab mind tavaliselt sisserändaja. Immigrante on Rootsis palju, enamik neist teeb lihtsamat tööd. Sellist, mis ei nõua kohaliku keele täiuslikku valdamist ning mida on võimalik õppida kiiresti ja ilma väga suure pingutuseta.

Rootslased tunnistavad, et lõimumine ei ole soovitud määral õnnestunud ning on neid, kes ütlevad, et immigrantide sissevool oli viga või koguni suur viga. Töökäte lisandumine on toonud kaasa töökäte puudumisega võrreldes oluliselt suuremaid muresid. Ometi ei ole töökäte puudus, eriti madalama palgatasemega sektorites, mitte ainult Rootsi aastatetaguste otsuste soovimatu järelkaja, vaid Eesti mure täna.