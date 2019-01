Kehtiv seadusandlus ei kohusta koole oma päeva alustama kell kaheksa. Paljud seda ka ei tee. Ja seda ei teeks kuuldavasti ka see «tark ja imeline määrus» – ehkki seda nii presenteeriti, kirjutab poliitikavaatleja Evelyn Sepp.

Mõtleks vaid – riik korraldab pisikese määrusega ümber kogu Eesti elu – kehtestab koolipäeva ainuõige algusaja, sellest johtuvalt täiskasvanute tööpäeva alguse ja kestvuse, loob tööandjatele piiramatu tööjõuressursi lõpmatuks paindlikkuseks, loob imelised võimalused laste huviringide mahutamiseks veel lühemasse ajakoridori, teeb majad ja spordiringid kummist, kaotab nn teise vahetuse koolis, korraldab ümber, duubeldab või lausa mitmekordistab ühistranspordigraafikud üle meie maa, muudab õppekavade mahtu, standardiseerib kognitiivsete oskuste omandamise ja treenituse saavutamise aja, laste ja õpetajate õpikoormuse, toob koolidesse tuhandetes juurde lisaõpetajaid ning muudab nad õhtusel ja öisel ajal töötamise suhtes leplikuks, noorendab nende keskmist vanust paarikümne aasta jagu, lisab tunde-tunde päikese- ja päevavalgust ja veel – see ime ei maksa meile kõigile mitte midagi! Ei too rahalist ega korralduslikku lisakoormust. Lisaks on selline riiklik regulatsioon täiesti asjakohane ja mõistlik ja saabub meie õuele tänu targale ja hoolivale valitsusele. Ei nagu päriselt või!?