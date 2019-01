Millal te oma uurimist alustasite? Kui palju on see seotud teie enda perega?

Võin täpselt öelda, kuidas kõik algas: nimelt sattusin lugema koguteost «NKVD küüniste vahel» («In den Fängen des NKWD»), milles esimest korda kõneldi sadade Saksa emigrantide, eriti Saksa kompartei liikmete saatusest Nõukogude Liidus. Selles raamatus avastasin töötute nimesid, kes olid sõitnud 1930. aastate algul Nõukogude Liitu lootuses kuidagi elu paika saada ja ühtlasi aidata kaasa sotsialismi ülesehitamisele. Paljud neist kadusid Nõukogude Liidu sügavustesse, osa aga võeti kinni ja saadeti kodumaale tagasi. Minu perega ei ole need lood kuidagi seotud. Ma ei ole kunagi olnud sotsialistliku ega kommunistliku partei liige ja ma ei tunne isiklikult ühtegi stalinliku terrori ohvrit. Ma juhindusin puhtast inimlikkusest (hoida meeles ohvreid, mitte unustada kurjategijaid) ja soovist selgitada välja tõde. Aga on teinegi põhjus. Ma uurisin pikka aega kommunistlikku poliitikat Saksamaal. 1983. aasta avaldasin uurimuse kompartei mõjust ajakirjandusele, kirjandusele ja kunstile, 1989. aastal ilmus kaheköiteline teos Saksa kompartei taassünni kohta. Nii et ma olin kommunistliku ajaloo ja maailmavaatega juba päris tuttav.

Miks otsustasite kirjutada raamatu «Ruhrist Gulagi»?

Kui olin läbi lugenud koguteose «NKVD küüniste vahel», hakkasin Ruhri ajaloolaste käest järele uurima, kas nad on valmis uurima nende Ruhri emigrantide saatust, kes sõitsid stalinlikku Nõukogude Liitu, siis aga naasid hitlerlikule Saksamaale. Kõik ilma ühegi erandita vastasid, et natsiaja ajalooga tegelemine võtab neilt kogu aja, nii et muu tarbeks seda enam ei jagu. Siis leidsin, et pean seda ise tegema. Ma ei saanud lubada, et need inimesed unustusse vajuvad.

Kas on täpselt teada, kui palju sakslasi suure terrori ajal Nõukogude Liidus kinni võeti ja kui palju Saksamaale saadeti? Ja mille alusel neid õieti represseeriti?

Ma ei näe Stalini repressioonides mingit loogikat ja kahtlen tugevalt, et keegi suudaks seda mõista. Täpne arv on samuti teadmata, küll võib ligilähedaselt paika panna, kui palju inimesi saadeti välja pärast Stalini-Hitleri pakti sõlmimist. Minu veebilehel on kirjas 325 inimest. Ma oletan, et neid ei olnud üle 350. Samal ajal umbes 80 Saksamaa ja Austria kodanikul lubati Nõukogude Liidust lahkuda ilma deporteerimata.

Milline oli deporteeritute saatus?

Enamikul õnnestus vahistamist vältida. Kõige nooremad saadeti Wehrmachti teenima. Osa (endisi) kompartei liikmeid saadeti koonduslaagrisse, mõni neist jäi ellu. Peaaegu kõik juudid langesid holokausti ohvriks, ainult väga üksikutel õnnestus sõita Suurbritanniasse, USAsse või mõnda muusse riiki.

Miks te otsustasite püsti panna NKVD ja Gestapo koostööle pühendatud veebilehe ja kas te olete saanud ka vastukaja?

Saidi otsustasin luua pärast raamatu «Ruhrist Gulagi» avaldamist. Raamatukaante vahele ei olnud võimalik ära mahutada kõiki materjale, mis minu käsutuses olid, sest see oleks ajanud hinna liiga kõrgeks. Seepärast otsustasin need üles panna spetsiaalsel veebilehel. Kui ma hiljem hakkasin uurima teisi Stalini terrori tahke, eriti emigratsiooni ja reemigratsiooni, mõistsin, et nimede avaldamine internetis on parim viis köita kõigi tähelepanu, kes teema vastu huvi tunnevad. Ajaloolaste ja nende inimeste järeltulijate, kellest ma kirjutan, vastukaja on näidanud, et ma valisin õige vormi.

Kas selle teema kohta leidub midagi huvipakkuvat Stasi arhiivis? Kas te püüdsite midagi leida KGB arhiivist?

Stasi arhiivis on selle teema kohta dokumente väga napilt. Stalinistlikud repressioonid olid SSÜP jaoks tabuteema. Kui Saksa Demokraatlik Vabariik asus 1950. aastate lõpul Nõukogude Liidus kannatanud reemigrante rehabiliteerima, keelati täielikult kõnelda nii repressioonidest kui ka rehabiliteerimisest. Ma olen näinud paljusid RGASPI arhiividokumente, teenistuskirju, emigrantide nimekirju, parteist väljavisatute või vahistatute nimekirju. Kuid paljud dokumendid (eriti Kominterni paberid) on seniajani salastatud.