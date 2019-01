Viimastel päevadel on meedias kirgi kütnud vanemahüvitise muudatus, mis jõustub selle aasta septembris. Peamiseks muudatuseks on hüvitise arvestusperioodi muutus, mis muudeti nüüd sotsiaalministeeriumi esindajate sõnul kõigile võrdseks. Võrdseks see muudeti, aga millise hinnaga.

Vana süsteem oli ebavõrdne, selles pole kahtlustki. Sotsiaalministeeriumi perepoliitika osakonna juht Pirjo Turk on nii suhtluses Postimehe ajakirjanikuga kui ka teistes väljaannetes rõhutanud, et vana arvestusperiood võis jääda kas hiljutisse või väga kaugesse aega. Mis aga on kommunikatsioonis kaotsi läinud, on see, et nüüd kehtestatakse kõigile ühiselt see arvestusperiood, mida Turk ise nimetas vana süsteemi puhul «väga pikaks perioodiks».