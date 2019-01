Teine maailmasõda kestab ikka veel. Selle lõpetamine sõltub ühe mehe tahtest. See mees on Vladimir Putin.

Vähemalt formaalselt võttes pole sõda lõppenud, kuni pole alla kirjutatud rahulepingule. Üldteada on, et rahulepingut Venemaa ja Jaapani vahel pole siiani sõlmitud, põhjuseks Punaarmee poolt hõivatud ja siiani Moskva käes olevad saared.

See, et üsna samamoodi on praeguseni Venemaa käes ka muud sõdades kokku riisutud alad ja aarded, pole praegu oluline. Venemaa telepurk näitab oma riigi presidenti kui meest, kelle käes on maailma kõige olulisemad küsimused – sõda ja rahu. Kui vaja, alustab ta sõda (nt Gruusias, Ukrainas või Süürias), kui vaja kuulutab välja rahu.