Miks ei ole Eestis kohta teadusinstituutidele, sellest on raske aru saada, ent analüüsides Hiinas toimunut, tundub, et Eestis ei ole eriti targasti käitutud.

Kui Eestis on viimase aja trendiks saamas see, et räägitakse rakendusteaduste olulisusest, siis Hiina, vastupidiselt, jõudis mingi hetk arusaamisele, et ainult fundamentaaluuringutest saadavad teadmised tagavad innovatsiooni ja viivad uute rakendusteni.