Margit Sutrop. FOTO: Erakogu

Lugu kuulatav Minu Meedia tellijatele

Rääkides Eesti ülikoolide rahvusvahelistumisest kui ähvardavast ohust, ei tohiks me lasta emotsioonidel võimust võtta. Peaksime rahulikult läbi arutama, mis on meil rahvusvahelistumisest võita või kaotada, kirjutab Tartu Ülikooli praktilise filosoofia professor ja humanitaarteaduste ning kunstide valdkonna dekaan Margit Sutrop (Reformierakond).

Avalikkuses kütab kirgi ülikoolide rahvusvahelistumise ja õppekeele teema: küsitakse, kas inglise keel surub ülikoolidest välja eesti keele. Mõistan nii neid, kes muretsevad meie armsa emakeele pärast kui ka neid, kes pooldavad suuremat avatust. Tundub aga, et suurem osa vaidlusi on tekkinud sellest, et avalikus arutelus on kõik küsimused segi nagu puder ja kapsad. Järgnevalt püüangi erinevaid vaidlusküsimusi eristada ja näidata, et rahvusvahelistumine ja ingliskeelsete õppekavade tegemine on hoogustunud väga erinevatel põhjustel. Ülikoolid peavad leidma lahenduse, kuidas korraga tagada eesti keele jätkusuutlikkus, kõrghariduse kvaliteet ning riigi konkurentsivõime.

Rahvusvaheliste õppekavade avamine on tingitud kõigepealt teaduse olemusest

Rahvusvaheliste õppekavade avamise peamiseks põhjuseks on ülikoolide soov osaleda ülemaailmses teadmiste vahetuses, millega käib kaasas üliõpilaste ja õppejõudude vaba liikumine. Kuna teadus on juba oma olemuselt piire ületav, rahvusvaheline, on teaduse kõrge taseme saavutamiseks parimate õppejõudude ja ka välistudengite siiatoomine vältimatu. Seda keelates seaksime takistusi nii ülikoolide arengule kui ka meie oma üliõpilaste võimalustele, mis tähendab, et Eesti noored läheksid senisest veelgi enam õppima piiri taha.

Rahvusvahelisi õppekavu, mille õppekeel on enamasti inglise keel, avatakse praegu aga mitte ainult välisüliõpilaste ja –õppejõudude kaasamiseks, vaid ka rahvusvahelise õpikeskkonna loomiseks meie ülikoolides. Rahvusvahelised õppekavad on Eesti õppurite hulgas populaarsed, Eesti noortele meeldib õppida koos teiste maade tudengitega. Oma üliõpilaste Eestis hoidmine on kasulik nii ülikoolidele kui ka Eestile laiemalt: nii jäävad meie noored kodumaale. Juba praegu asub meie oma üliõpilasi igal aastal Eesti ülikoolidesse õppima ca kümme protsenti vähem kui eelmistel aastatel. Paljud neist suunduvad õppima teistesse riikidesse. Kui suudame Eesti ülikoolides pakkuda rahvusvahelist õpikeskkonda ja anda heal tasemel kõrgharidust, on lootust, et Eestisse ei jääda õppima ainult rahapuudusel, vaid peamiselt usus, et ka siit saadav haridus võimaldab saada oma erialal hea ettevalmistuse.