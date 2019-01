Pilvi Ilves. FOTO: kliinilinemeditsiin.ut.ee

Riigikogus plaanitav radioloogiatööd puudutav seadusemuudatus tuleb peatada, sest see on patsientidele ohtlik ja Eestis ebavajalik, kirjutab radioloogiakliiniku juhataja Tartu Ülikoolis ja Tartu Ülikooli kliinikumis, Eesti Radioloogia Ühingu pädevuskomisjoni esimees Pilvi Ilves.

Riigikogu tahab kolmapäeval heaks kiita tervishoiuteenuste korraldamise seaduse paragrahvi 14 muutmiseks algatatud seaduseelnõu 293, mis on vastuolus juba antiikajast pärit arstimise põhialusega nil nocere! (ära kahjusta!). Kirjutan Tartu Ülikooli radioloogiakliiniku juhina, miks see seaduse projekt ohtlik on.

Meditsiinikaugele inimeselegi on selge, et tõhus ravi pole võimalik ilma õige diagnoosita. E-riigi kuulsusega Eestis on olemas maailmas ainulaadne haiglatevaheline pildipangal põhinev kõrgtehnoloogiline diagnostikasüsteem, mis on kättesaadav kõigile arstidele. Ekspertide vastuseisust hoolimata tahab riigikogu vastu võtta seaduseelnõu, mis üritab ilma vastava koolituseta perearstidele anda volitused teha radioloogilisi uuringuid. Moodne, ülikallis ja keeruline radioloogiadiagnostika aparatuur, olgu see ultraheliaparaat või röntgenseade, pole lauaarvuti, mida igaüks iseseisvalt käsitlema õpib. Mercedese juhtimiseks on vaja juhiluba, maksku auto kas või miljon. Kui sama inimene tahab juhtida bussi, on tal selleks vaja pädevust ja uut luba.