Inimesed on alati liikunud riigist riiki. Aga küsimus on määras, kirjutab jalgpalliajakirjanik Indrek Schwede.

2010. aastal Tallinna Floraga liitunud grusiin Zakaria Beglarišvili sooritas eelmise aasta lõpus nii kodakondsus- kui ka keeleeksami ja peaks lähiajal Eesti passi saama. Eesti koondise esindamiseks peab Beglarišvili saama ka nn jalgpallikodakondsuse. Nimelt on 28-aastane grusiin korra esindanud Gruusia A-koondist – huvitaval moel Tallinnas Eesti vastu! – ning kuna tegemist polnud tiitlivõistluste mänguga, siis FIFA reeglite järgi on tal võimalus üks kord jalgpallilist kodakondsust vahetada. Esimese sammuna on vaja esitada taotlus FIFA-le.