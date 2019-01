Seksnukk. Foto on illustratiivne.

Iisraeli ülemkohus otsustas toetada vanglajuhtkonna seisukohta, et kong pole õige koht kummist naisega lõbutsemiseks, kirjutavad ajalehed.

35-aastane kinnipeetav Amir Hazan taotles, et tal lubataks kongi tuua täispuhutav nukk oma seksuaalsete vajaduste rahuldamiseks. «Ma olen 14. eluaastast veetnud kogu elu vanglates. Kui nad mulle siia mõne naise tooksid, ega ma siis nukku ei tahakski,» väidab Hazan.

Vanglajuhid aga kardavad, et Hazan võib kasutada kumminukku narkootikumide peitmiseks. Samuti on nende arvates olemas oht, et vangid lähevad ihaldusväärse kumminaise pärast omavahel kaklema.