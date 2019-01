Karusnahatööstus ja loomadevastane julmus on lahutamatud. Karusloomakasvatusega seotud probleeme on kaua dokumenteeritud ning ka teaduslikud argumendid karusnahatööstuse vastu üha kasvavad. Lisaks loomade julmale kohtlemisele, mis pole inimesele väärikas tegevus, võib see ka sõna otseses mõttes mürgitada karusnaha kandjat, kirjutab bioloog ja Tartu Ülikooli terioloogia õppetooli juhtivteadur Urmas Saarma.