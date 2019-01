Tegemist on kokkukleebitud lõikudega Petersoni 2017. aastal Toronto ülikoolis peetud loengust. Goalcast’i-nimeline meediafirma on Petersoni sõnavõtule juurde keevitanud kõikvõimalikke vidinaid ja vilesid – ekraanil sähvivad vaheldumisi kraanad, molekulid, insenerid, rauda sikutavad jõumehed, tühjuses tuhisev maakera jne. Päris lõpus ilmub kogu klippi saatnud dramaatilise muusika taustal meie ette üleskutse «Live you potential!» – «Jõua oma potentsiaalini!» Järgneva pooltunni vältel vestlesingi gümnasistidega peaasjalikult sellest, kuidas me Petersoni õhutuskõnesse ja selle kolmesõnalisse kokkuvõttesse suhtuma peaksime.