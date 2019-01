Õnne Pillak. FOTO: Erakogu

Arvata, et last planeerivad pered hakkavad riiki petma, on ülekohtune, kirjutab kaksikute ema, Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak.

Enamik lapsevanemaid ei soovi ega suuda vanemahüvitise süsteemi petta. Nad on tavalised palgatöölised, kes on näinud vaeva, et saada paremat palka. Et saada suuremat vanemahüvitist lapsega koju jäädes. Ja nüüd saavad need ausad inimesed karistada. Miks? Mida nad on valesti teinud, et nende vanemahüvitist vähendatakse?

Kõigepealt keerati pea peale maksud. Nüüd minnakse vanemahüvitise kallale. Kõige suurem kaotus ootab oktoobris sünnitajaid. Näiteks keskmist palka teenivatel inimestel väheneb vanemahüvitis 70 eurot kuus. Vanemahüvitise perioodi jooksul saavad need pered 1260 eurot vähem vanemahüvitist.

Vanemahüvitise vähendamise põhjuseks on toodud skeemitamine. Ehk siis valitsuse arvates vanemad, kui nad saavad teada, et perre sünnib laps, hakkavad endale suuremat palka kirjutama. Hoidmaks ära vanemahüvitise pettuseid, muudetakse seda.

Arvata, et last planeerivad pered hakkavad riiki petma, on ülekohtune. Kui keskerakondlastest linna- ja riigijuhtidel on komme ebaseaduslikult maksumaksjate rahakoti abil enda erakonna rahakotti paisutada, ei tähenda, et sama teevad tulevased lapsevanemad. Ei tee. Mul on suhteliselt värskelt meeles see aeg, kui ootasin enda esimesi lapsi. Mõtlesin raseduse ajal, kuidas lastele luua sobivad tingimused kasvamiseks. Kas ja kuidas ma saan kaksikutega hakkama? Kuidas hoida enda tervist? Kas lastega on kõik korras? Ma tõesti ei tulnud selle pealegi, et petta vanemahüvitise süsteemi. Ja ma usun, et see on nii ka teistes peredes.

Lapsevanemate rahakoti ja kindlustundega mängimine on vale. Minu soe soovitus on hoida meie peresid ja häid asju, mis neid aitavad. Vanemahüvitis on peredele suureks abiks. Tänu vanemahüvitisele on sündinud rohkem lapsi, sest riik on loonud peredele kindlustunde, et lapse saamisel ei pea nad muretsema oma sissetuleku pärast lapse esimestel eluaastatel. Ei ole vaja minna mängima lapsevanemate turvatundega ajal, mil nad vajavad tuge ja teadmist, et ei pea muretsema oma majandusliku olukorra pärast, vaid saavad pühenduda lapsele ja talle kodu loomisele.