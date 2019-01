Sama käib ka Eesti kohta. Kadunud on jutud peenhäälestamisest ja spetsialistide valitsustest – erakonnad maalivad oma loosungeid käredate värvide ja laiade pintslitega. Käivad arutelud selle üle, kelle maailmavaade on puhtam ja selgem ning mida mõeldakse ühe või teise mõiste all. Mida tähendavad liberaalsus ja konservatiivsus? Kas rahvuslus võib olla sotsiaalne? Või kuidas saada aru sõnapaarist «avatud rahvuslus»?

Jah, maailmavaade on tagasi ning vahepeal ununenud arutelud parema ja vasaku, tsentri ja äärmuse, populismi ja tõestuspõhise poliitika üle käivad uue hooga nii meil kui mujal. Muidugi võib mõni lehelugeja nentida, et see kõik ei lähe talle korda, sest elus on tähtsamatki. Tal on selleks täielik õigus. Samas on vaja ühiskonnal aeg-ajalt – ja miks mitte just enne valimisi – teha üks ring nendele teemadele peale ning defineerida, mida me mõtleme ühe või teise mõiste all. Rääkides igaüks oma juttu ja tõlgendades igaüks sõnu omal viisil, ei ole ühiskondlik mõttevahetus võimalik ning arutelu asemel võtab maad kisa. Teisiti öeldes: maailmavaatega tuleb tegeleda, muidu tegeleb maailmavaade meiega.