Kõik tulevikutrendid toetavad edaspidi töökohtade suuremat seotust tehnoloogiavaldkondadega: insenerindus, tootearendus, tootmine, IT jt. Neil töökohtadel töötamise eelduseks on tugevad algteadmised reaalteadustest.

Eesti majandus sõltub valdkondadest, mis põhinevad reaalteadustel. Töötlev tööstus annab praegu tööd igale viiendale ja suudab edukalt eksportida. Masinatööstuses on tugevaid ettevõtteid, nagu Hekotek, Fors MW, Baltic Workboats, Threod Systems, Milrem, Palmse Mehaanikakoda ja teised. Need nimed ei pruugi paljudele midagi öelda, ehkki need ettevõtted teevad unikaalseid tooteid, mida soovitakse osta üle kogu maailma.