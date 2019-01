Sõnade puhul ja korral vahet on selgitanud Henn Saari 1989. aastal ajakirja Nõukogude Õigus kirjutises „Kui filoloogil on sõnaõigust“. Puhul on seesama mis vene по случаю, по поводу, soome johdosta, näiteks võib kedagi millegi puhul õnnitleda, mõne sündmuse puhul võib rakette lasta ja nii edasi. Seevastu millegi korral tähendab ühemõtteliselt ’juhul, kui see miski ilmneb’. Lähetus võib ka muidugi olla puhk, mis väärib õnnitlust, kuid päevaraha maksmine ja muud asjaõiendused võetakse ette vaid juhul, kui lähetus teostub. Seda tingimust sobibki väljendama korral-sõna: lähetuse korral makstakse päevaraha.