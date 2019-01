Peipsivenelaste saatusest 20. sajandil jutustav teos võitis aastal 2017 kirjanike liidu romaanivõistluse ning sai samal aastal kulka preemia. Afanasjevi loomingut kiitsid nii kriitikud kui lugejad. «Serafima ja Bogdan» on ka Rahva Raamatu 2018. aasta müügiedetabelis kolmandal kohal. Praeguseks on seda müüdud üle 7500 eksemplari.

Milles peitub romaani edu saladus? Eelmisel nädalal Tartu linnakirjanikuks valitud autor ütles Virumaa Teatajale, et kirjutab «jonnakalt just nõnda, nagu endale meeldib», kuid püüab silmas pidada, «et seda ei oleks liiga keeruline lugeda minust noorematel inimestel või välismaalastel». Head soovitused igale tulevasele bestselleriautorile!