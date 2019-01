Kümmekond aastat tagasi läks järsku moodi sundida inimesi pärast tööd meeskonnakoolituse nimel all tola tegema. Mul on siiani meeles, kuidas ühel sellisel üritusel koolitaja jutu ära kuulanud Anu Saagim tõusis rahulikult püsti ning teatas: «Ma mängin tola viiel päeval nädalas ja kaheksa tundi päevas. Oma vabal ajal ei kavatse ma seda teha.»

Vähe on Eestis neid näitlejaid, kes oma rolli nii hästi välja mängivad kui Anu Saagim. Iseküsimus on, kas uus ehk poliitiku roll talle sobib. Aga üks asi on kindel, Anu Saagimit ei maksa alahinnata. Sisu ja pealehakkamist on temas palju rohkem, kui arvata osatakse.