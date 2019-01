EKRE juhid taunisid erakonna noorliikme tegevust valeidentiteeti kasutades.

Ruuben Kaalep FOTO: Andrus Peegel

Bert Valteri Eesti Päevalehele saadetud kaastöö viimase lause esitähed ütlevad: «Mina olen Ruuben Kaalep». Nagu kuri geenius peitis mõistatusi oma šedöövritesse Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) noorteliikumise Sinine Äratus eestvedaja ning riigikogu kandidaat.

See oleks isegi natuke naljakas, kuid paraku lehkab miski siin jubedasti. See on poliitiline kultuuritus, mis haiseb. See pole vaid süütu nali või eksperiment. Tõsi, Kaalep teeskles oma võltskirjatükis EKRE-vastast maailmavaadet, kuid ometi üritas endaga kaasa võtta ka konkurente.

Sotsiaalmeedias on tema ja tema salapäraste sõprade teod veelgi ilmsemad.

Valterite dünastia on Facebookis lai. Kõik nad jagavad sarnast maailmavaadet: on pannud hagu alla EKRE konkurentidele ning kiitnud poliitikuid enda poolel. Jagavad oma maailmavaadet avalikkusele mitme varikontoga. Sinise Äratuse seos jookseb pidevalt läbi.

Valteritel on veel sõpru. Neid on oma poolsada. Kõiki neid poliitika ei huvitagi. Teevad lihtsalt nalja. Nii mõnigi valekonto taha peituv noor ei tahagi olla kaasatud poliitmängudesse.

Küll on nad tormilise vastureaktsiooniga ja edasise trollimisega Postimehe teemakohaste artiklite kommentaariumites ise end Sinise Äratuse ja Kaalepi mängudega vaid rohkem sidunud.

Kas enda teadmata või teadlikult osalevad nad noorpoliitiku «infooperatsioonis», mille üle Kaalep nõnda uhke on.

Kuid miks on sellised teod väärad? Kust see piir siis tegelikult jookseb?

Asi on selles, et Kaalep kandideerib EKRE ridades riigikokku. Tartus on ta teine number ning erakonna üldnimekirjas kümnes. Seniseid küsitlusi arvestades võib öelda, et üsnagi tõenäoline mees tulevases parlamendikoosseisus.

Kui teismelise kombel trollib ja üritab poliitiliste huvidega infooperatsioone ehk manipulatsioone korraldada erakonna parlamendikandidaat, ongi poliitilise kultuuri ja 21. sajandi demokraatliku debati piir juba ületatud.

Kaalep on alati olnud EKRE äärmuslikuma tiiva esindaja, jagades aeg-ajalt suisa fašistlikke mõtteteri mõnel veidral välismaa alternatiivsete parempoolsete kogunemisel. Alati pole erakond tema tegusid heaks kiitnud. On tekkinud konfliktegi.

Samas ei saa teda kuidagi kõrvale heita, sest tal on truu jälgijaskond. Ja need on noored inimesed. Erakonnas pole sellise vanusrühma esindajaid väga palju.

Kuid seekordki pani Kaalep oma tegemistega erakonna esimehe kentsakasse olukorda. Mart Helme valis esialgu kaitsetaktika ning laiendas sellega Kaalepi käitumise kogu erakonnale aktsepteeritavaks.

«Kui inimene avaldab ühtemoodi arvamust kolme erineva konto alt Facebookis, miks see halb on?» ütles Helme. «Mina ei näe selles midagi taunitavat ja kriminaalset. See kõik on vastukaaluks peavoolumeedia infooperatsioonile, mis käib,» ütles ta.

Vale taktika.

Sellega ületas Kaalepiga koos sama piiri kogu erakond.

Erakonna häbist päästmiseks tuli Bert Valteri tegevus lõpetada. Tagatubades toimus kindlasti pingelisi arutelusid.

Vead tuli parandada. Välja öeldud sõnad tuli tagasi võtta. Seda ei juhtu selle erakonna puhul tihti. See ei olnud kindlasti erakonnale lihtne.

Kuid ometi teatas Jaak Madison eile välja saadetud pressiteates, et Kaalepi tegevus oli erakonnaga kooskõlastamata ning see tuleb nüüdsest lõpetada.

«Ruuben Kaalepiga on räägitud, ta on lubanud edaspidi sõna võtta oma nime all,» kostis Madison.

Bert Valter on surnud.

Loota võib, et sellega hukkuvad peagi ka teised analoogid. Ükskõik, millise erakonna kasuks nad avalikku arvamust trollida üritavad.

Loota võib, et see süstis Facebooki kasutajatesse piisavalt umbusku, et kahelda selles, mida nad iga päev kommentaariumites näevad.

Loota võib, et Helme ei mõelnud seda, mis ta ütles.

Paistab, et veidral ja äraspidisel moel õpetas Bert Valter valijatele ja oma erakonnale nii mõndagi.