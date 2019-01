Libe tee. Foto on illustratiivne. FOTO: maxpark

Inimestel on kalduvus selgitada toimuvat sellisel viisil, mis näitab neid endid heas valguses. Me tahame teistele inimestele ja iseendale näida targa ning õilsa Buratinona, kes ükskõik millises olukorras alati õigesti käitub. Akadeemilistes ringkondades nimetatakse kalduvust anda oma kas või kõige irratsionaalsemale käitumisele ratsionaalne seletus «ratsionaliseerimiseks». Olgu meie sammud nii kahtlased või sõnad läbi mõtlemata kui tahes, ikka leiame oma rumalusele mingisuguse ratsionaalse seletuse. Tavaliselt tõukasid meid seda tegema asjaolud või provotseerisid teised inimesed. Nii ka liikluses: süüdi on teeolud, kaherajalised maanteed, pimedus ja muu taoline, mitte valesti valitud sõidukiirus ja juhtimisvõtted. Kuid just viimased kaks põhjustavad enamiku meie teedel juhtuvatest liiklusõnnetustest, mitte parasvöötmekliima ega kitsad teed.

Ilmamuutus tuleb tavaliiklejale ikka üllatusena, vaatamata kõige selgematele märkidele, nagu kalender seina peal ja kraadiklaas akna taga. Paljud meist on harjunud tegelema probleemidega siis, kui need on juba kätte jõudnud, ja seepärast ei olda valmis selleks, mis on meie laiuskraadidel tavaline ja etteaimatav. Ka praegu kohtab libedatel ja lumistel teedel isehakanud rallimehi, kes ei rakenda agressiivset sõidustiili mitte ainult kuival ning suvisel asfaldil, vaid ka nüüd, kui talvine tee eeldab hoopis teistsugust käitumist.

Rehvide arvelt ei tohi autojuht meie kliimas kokku hoida. Lamellrehvid sobivad paremini neile, kes põhiliselt linnateedel liiguvad, ja naastrehvid neile, kes sagedasti linnast välja sõidavad. Kuid ei tohi unustada ühte olulist reeglit: libedal teel ei maksa kihutada isegi naastrehvidega. Kui suurel kiirusel pidurit vajutada, siis ei aita miski – auto läheb ikka käest.

Kõige sagedasem oht talvisel teel ongi see, et auto võib juhitavuse kaotada. Selle vältimiseks on parim nõuanne kiirust mitte ületada. Kuid kui auto esimene või tagumine ots enam sõna ei kuula, on vaja rooli keerata selles suunas, kuhu autot kisub ning samaaegselt tagasillaveoga autol gaasipedaal lahti lasta ja esisillaveoga autol, vastupidi, veidi gaasi juurde anda. Kui auto hakkab juba õiges suunas liikuma, tuleb rool otseks pöörata. Kui seda õigel ajal ei, kaldub auto teises suunda. Aga kui kõik õigesti teha, saab rahulikult edasi sõita.

